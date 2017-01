De acordo com o ranking Passport Index 2017, o passaporte eletrónico português ocupa um dos melhores lugares no mundo, ombreando com outros países no honroso quarto lugar a nível mundial na possibilidade de entrada sem visto nos diversos cantos do planeta. É um autêntico passaporte de platina, se comparado com os cartões de crédito. Dizer que esta posição destacada se deve a uma razão apenas seria redutor. Para este resultado contribuem causas tão diversas como razões históricas, práticas cosmopolitas, a competência da diplomacia nacional. Ou ainda o facto de estarmos integrados na UE e noutras estruturas mundiais, como a CPLP ou a Organização dos Estados Ibero-americanos. Mas se todas estas razões são válidas, seria injusto esquecer a segurança vanguardista do documento. Na sua emissão, no controlo da sua emissão e na dificuldade de falsificação ou contrafação. A sua produção é baseada, aliás, nos mais elevados padrões de exigência internacional. Atribuir a emissão deste documento ao SEF foi, como se vê, uma aposta ganha. Os seus inspetores têm, por isso, boas razões para estarem orgulhosos.