Passos como uma porteira

É o que se chama perder uma boa oportunidade para estar calado.Pedro Passos Coelho visitou Avelar, Vila Facaia e em Castanheira de Pera, a Câmara municipal, a Santa Casa da Misericórdia e os bombeiros voluntários. No final da visita disse e muito bem que o Estado falhou e - acrescentamos nós - sempre falhou em matéria de prevenção de incêndios e preservação da floresta, mas depois o líder social-democrata não resistiu ao papel da porteira, a que repete somente por ouvir dizer: "Tenho conhecimento de vítimas indiretas deste processo, pessoas que puseram termo à vida, que em desespero se suicidaram e que não receberam o apoio psicológico que deviam".Ao nono dia Pedro Passos Coelho sucumbiu à tentação de fazer política com a desgraça. Política mas no pior sentido desta antiga atividade, aquela que dá tempo de antena ao fala-barato.Em Pedrógão Grande morreram mais de sessenta pessoas, cabe a quem nos governa mas também àqueles que estão na oposição na assembleia ajudar a esclarecer, não a baralhar.Devia ter sido decretado um período de nojo, pelo menos para prevenirmos passos em falso.