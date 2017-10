Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pastel de Nada

O pastelão social-democrata continua a fazer sucesso entre nós.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Amigos liberais sonham há anos com um Portugal ‘liberal’. Explico: Estado mais pequeno (e melhor), valorização da iniciativa privada, separação entre o poder político e o mundo empresarial, etc., etc. Teoricamente, estou com eles. Mas sempre acrescento que a empreitada é anti-lusitana por definição: a história do país funde-se e confunde- -se com a história do Estado português. Não se muda em poucos anos o que demorou nove séculos a construir.

Além disso, existe uma ‘cultura política’ essencialmente iliberal: para os portugueses, a dependência do Estado não é um problema; é um consolo – e, mais, uma exigência.



Agora que o PSD vai a eleições, é natural que o partido vire ao ‘centro’, entendendo-se por ‘centro’ o velho pastelão social-democrata que, apesar de caduco e insustentável, continua a fazer sucesso entre nós. Uma pena? Será. Mas Portugal, goste-se ou desgoste-se, não dá para mais.