Património e rendimento

António Domingues veio dizer na Comissão Parlamentar que só conseguia contratar pessoas competentes para a sua equipa se pudesse dar garantias de que os seus patrimónios não apareciam nos tabloides.E mais: Domingues fez uma clara distinção entre rendimento (que, segundo ele, poderia ser publicamente conhecido) e património (que pertenceria à esfera privada de cada um). Perante estas afirmações, apetece-me dizer duas coisas: a primeira é agradecer aos tabloides.Ainda bem que existem e ainda bem que os supostos grandes gestores não ficaram à frente do maior banco público por medo de verem os seus patrimónios nas páginas dos jornais. O medo do escrutínio público deveria ser, só por si, uma condição eliminatória.Em segundo lugar, António Domingues tem razão. Rendimento e património não são a mesma coisa. Enquanto o rendimento faz parte do património, muito património nem sequer aparece na declaração de rendimentos.É que aqui entram as offshores, as sociedades em paraísos fiscais e as contas em bancos estrangeiros... ou o ex-presidente da CGD vai dizer agora que nenhum dos elementos da sua equipa tinha ligações a alguma daquelas realidades?