Pauladas e joelhadas nos árbitros

As imagens ajudam a confirmar factos que, só pelas palavras, poderiam reduzir-se a ‘factos alternativos’. A visível e comprovada brutalidade criminosa da agressão do jogador do Canelas ao árbitro ficará como um caso exemplar do futebol português.











Já a agressão à paulada a um árbitro por um fanático ficou registada pelo smartphone de alguém previdentemente protegido dentro de um automóvel - se estivesse fora do carro, paulada também. E nem a propriedade do pai de um árbitro escapa à violência.















Noutro registo, o Sindicato dos Jornalistas condenou, e bem, a agressão de uma equipa da RTP numa escola. Mas o Sindicato é selectivo: só condena alguns ataques ao jornalismo. Não é o Sindicato dos Jornalistas, mas um sindicato de (alguns) jornalistas.





O escultor do busto de Ronaldo captou-lhe traços essenciais da expressão. Mas na era da imagem mimética da foto e vídeo, a maioria quer hiper-naturalismo: a representação igual ao representado. Problema: o escultor fê-lo mais feio do que o natural.Captagon é a droga mais consumida no Médio Oriente por jihadistas, jovens pobres, classe média e milionários. Uma reportagem internacional repetida agora na RTP3 mostrou como é difícil combatê-la. Até o Daesh ganha mais com ela do que com o petróleo.A representante russa no Eurofestival cantou na Crimeia ocupada por Putin. Kiev proibiu-a agora de entrar na Ucrânia, impedindo-a de participar no festival. Mas em 2016 a canção ucraniana recordava a deportação de ucranianos por Stalin. Furiosa, a Eurovisão ameaça a Ucrânia com "sanções"! Mas como é que ainda se leva a sério o festival, mistura de geopolítica com a pior música do mundo?Nos EUA, em 2016, pela primeira vez a publicidade nos meios digitais foi maior que na TV. Os números não indicam quantos dos anúncios no digital se fizeram em conteúdos de TV. Mas como os grossistas do digital - Google, Facebook, etc - são uns mamões que ficam com 75% do valor da publicidade, a tendência é péssima para os canais. Só têm uma via: estar mais presentes no digital.