Pecado da carne não é para ela

Castelo Branco: Socialista, republicano e com imenso medo

O "socialista democrático" José Castelo Branco conteve-se ao falar sobre Donald Trump à ‘Nova Gente’: "Tenho muito medo de ir para a prisão." Até porque, num lapso perdoável, Obama esqueceu-se de fechar Guantánamo...



Cristina Ferreira: Rodeada de água por todos os lados

Cristina Ferreira rendeu-se aos Açores. "Não é por acaso que as pessoas que estão em lugares de liderança são normalmente de ilhas", disse à ‘Nova Gente’, referindo José Eduardo Moniz. E esquecendo Napoleão.



Pedro Barroso: Alguém a quem nada foi servido de bandeja

'Vidago Palace' levou Pedro Barroso a trabalhar no famoso hotel. "Ajudei a servir a sala do pequeno-almoço. Tão bem que perguntaram se queria servir os jantares", revelou à 'TV Guia'. Será que se perdeu uma vocação? Rezem os donos de talhos e restaurantes para que ela nunca se torne aquilo que considera ser fundamentalista...

Entrevistada pela ‘Nova Gente’ num estabelecimento dedicado ao exercício físico com particularidades tão interessantes quanto "não ter de trazer nada, nem roupas nem toalhas" - embora não se trate de um ginásio naturista, pois fornecem tudo no local - e a eletroestimulação dos músculos, a atriz e cantora Maria Sampaio deixou informações dramáticas aos leitores.Para já, o facto de ter ido viver para um prédio sem elevador, poupando-se assim a avariá-lo para cumprir a quota de atividade física.Regressada à televisão aos 32 anos, em ‘A Tua Cara não me é Estranha’, Maria também não abdica dos cuidados com a alimentação, tendo deixado de comer carne há sete meses, pois teme o cancro e a poluição provocada pela indústria agropecuária."Mas não sou fundamentalista. De vez em quando, se estiver num sítio para comer e a refeição tiver carne, ponho de lado a carne e como o resto, mesmo que tenha o sabor", explica quem crê que a carne "foi-nos impingida pela globalização e poder de compra".