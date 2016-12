O muito dinheiro gasto é como se nos custasse a vida e dizemos nós, portugueses, que ‘a vida está pela hora da morte’. Vem isto a propósito da quadra que passou e de um ditador que permanece mesmo depois de morto.Hugo Chávez, que levou às lágrimas, mas de felicidade, inúmeros por esse mundo fora - alguns estavam e ainda estão por cá -, foi perpetuado em Maduro e pôde rejubilar quem fez a defesa do "socialismo do século XXI" e disse que, finalmente, um país latino-americano teria "justiça social" e abrira guerra ao capitalismo.Esta semana, um estudo do Instituto de Investigações Económicas e Sociais da Universidade Andrés Bello, em Caracas, diz que 80% dos 30 milhões de venezuelanos não ganham para os gastos básicos e quase 2,4 milhões já procuraram comida no lixo.Uma reportagem publicada em Portugal sobre o Natal dos portugueses radicados naquele país dava conta de que um quilo de bacalhau, o fiel amigo da Consoada, custa-lhes o salário mínimo. Porque a morte é a verdadeira democrata, justo será dizer que ‘a vida está-lhes pela hora da ditadura’ que deveria envergonhar quem festejou.