Pela língua vive um povo!

Para os velhos catalães, Pi de La Serra é apenas um puto de Barcelona

Por Victor Bandarra | 15:40

Três homens de boina redonda, provecta idade, bebericando fortes licores numa pequena taberna, alcandorada sobre o mar Mediterrâneo, perto de Figuères, Catalunha. Aos ouvidos do jovem casal português amesendado em frente, a conversa dos velhos decorre numa Língua meio estranha. Cientes da sua estada em Espanha, país do "espanhol", os dois fazem apostas. "Não é bem espanhol! É uma espécie de francês!" A rapariga apura os tímpanos. "Mas não é francês..." Baralhados e ingénuos, presumem que os velhos devem estar a falar em algum dialecto local. Inícios dos anos 80 do século passado, os dois passam a discorrer sobre a renascente Democracia em Espanha, com Adolfo Suarez, mais os concertos pós-Abril em Lisboa de cantores como Paco Ibãnez, Maria del Mar Bonet ou Joan Manuel Serrat. E Pi de La Serra, participante na primeira Festa do Avante. "Acho que o Pi é daqui da Catalunha..." Petiscando tapas de pão com tomate, os velhos vão revirando o olho, catrapiscando a portuguesita. E enquanto o Sol se vai recolhendo à direita, sobre o mar, o mais afoito decide entabular conversa, em suave castelhano. "Que bonito pôr-do-sol!" Presumindo algum gosto dos jovens pelas Belas--Artes, avança com paleio óbvio. "Sabe a senhorita que Salvador Dali nasceu por aqui..." Início de alegre e extravagante conversa sobre figuras históricas da Catalunha - Dali, Picasso, Miró e Gaudí. Para os velhos catalães, Pi de La Serra é apenas um puto de Barcelona que canta umas coisas estranhas e modernas. (Pi de La Serra tem hoje 75 anos). Pobrete e alegrete, o casal aceita uma rodada de licor catalão. São instruídos de que o parlapié meio estranho em que os mais velhos se entendem é mesmo uma Língua - falada por quase 10 milhões de pessoas, na Catalunha, nas Baleares e na cidade de Algueiro. Um idioma que até tem cinco dialectos, incluindo o valenciano e o rossilhonês, já em França. Uma Língua, a mais nobre criação de um Povo, cuja fala chegou a ser proibida pelo franquismo. Chegados aqui, citam um provérbio catalão, utilizado por Pi de La Serra. "Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol!". Como quem diz, "se os filhos da puta voassem, nunca veríamos o Sol!"

Língua desatada por nova rodada, os velhos passam a discorrer sobre uma das mais importantes passagens da História da sua Pátria - o desvio dos exércitos de Filipe IV para a Catalunha, em 1640, para combaterem e esmagarem os locais, apoiados pela França de Luís XIII. E explicam que a Revolta da Catalunha ajudou e muito o país dos fundos da Península, Portugal, a recuperar a Independência. É então que um dos velhos aponta para o rapaz. "Vocês, galegos, são boa gente! Mas nunca se revoltam..." O casalinho enche-se de razoável patriotismo. "Mas nós somos portugueses!" Atrapalhado, o velho catalão explica-se melhor. "Hombre! Para nós, catalães, português e galego soa-nos tudo à mesma Língua!"

