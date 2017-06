Pelé torce pelo Chile

O Chile tem um adepto de peso que dá pelo nome de Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé. O antigo craque brasileiro diz inclinar-se para aquela seleção, "que representa a América Latina", afirmou a um jornal russo.Mas Pelé também cita Portugal entre os candidatos. E justifica com os bons jogadores e o facto de "a Copa ser um torneio curto em que qualquer coisa pode acontecer".Quanto à eterna dúvida ‘Ronaldo ou Messi’, o antigo jogador do Santos aponta os dois como grandes, o português "mais artilheiro", o argentino "mais um atleta de equipa". Já sobre o melhor da história, não tem dúvidas – Lev Yashin, o ‘Aranha Negra’, guarda-redes da antiga União Soviética. Não há dúvidas, no jogo de agradar a todos, Pelé é o maior.