Pelo pacto na Justiça

Estamos empenhados em contribuir para um documento que aponte medidas efetivas para a melhoria da Justiça.

Por Fernando Jorge | 00:30

Com o objetivo de concretizarmos o repto lançado pelo Senhor Presidente da República, em janeiro de 2017, no sentido de os representantes dos agentes da Justiça elaborarem um acordo sobre várias questões que considerem importantes e assim darem o seu contributo para a desejável melhoria do sistema de Justiça, as entidades representantes dos juízes, procuradores, funcionários judiciais, advogados e solicitadores têm vindo a realizar várias reuniões com vista à elaboração do referido 'pacto para a Justiça', procurando consensualizar o maior número de medidas.



E porque entendemos que esse documento final deverá estar concluindo antes da sessão de abertura do novo ano judicial, foi decidido realizar reuniões finais, depois de amanhã, dia 4, e 6ª feira, dia 5, esperando que neste segundo dia seja finalmente possível comunicar publicamente a conclusão do documento, que será obviamente entregue ao Senhor Presidente da República.



Pela nossa parte estamos, como sempre, empenhados em contribuir para um documento que aponte medidas efetivas para a melhoria do funcionamento da Justiça, sem corporativismos redutores, mas não abdicando da exigência do reconhecimento da devida importância do nosso papel no funcionamento do sistema.