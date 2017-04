Pendências

Não é demais recordar que os juízes são independentes, não como uma sua prerrogativa, mas uma exigência do cidadão. Também é sabido que existe a separação de poderes. Enquanto o executivo trata da governação, os tribunais administram a justiça. Daí existir o Conselho Superior da Magistratura (CSM) para tratar da governação dos juízes, evitando-se assim interferências externas, como a do executivo, que possam bulir com a independência dos juízes.Com efeito, todo o processo de seleção e formação dos juízes é feito pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ), órgão da responsabilidade do executivo, quando o deveria ser pelo CSM que, por exemplo, tem a responsabilidade do processo de seleção dos juízes para os tribunais superiores.Este órgão está numa situação única para saber que juízes necessita o país e, consequentemente, que elementos estão em melhores condições para formar juízes. Provavelmente não estariam aí alguns desses que são nomeados pelo executivo.A representação episódica de um vogal do CSM no CEJ não invalida o busílis da questão. Essa representação não tem expressão na gestão diária na formação. Realmente evolui-se do antigamente. Pelo menos hoje não é o executivo que nomeia os juízes para os tribunais!n