Pensar a Economia

Bom seria que as opções de política económica fossem todas devidamente refletidas.

Por Ricardo Rio | 20.12.17

Não há responsável político, qualquer que seja o nível de governação, que não considere fundamental a promoção do desenvolvimento económico enquanto alavanca para a criação de emprego, para a geração de riqueza e para a promoção do bem-estar da população.



Em muitas circunstâncias, tal desígnio é assumido de forma consequente, materializado em objetivos de médio e longo prazo, em estratégias consentâneas e em ações e políticas tendentes à sua concretização.



Todavia, bem mais raros são os casos em que a definição, implementação e monitorização de cada uma dessas iniciativas assenta num enquadramento conceptual estruturado, respaldado por análises científicas que fortaleçam e fundamentem as opções a tomar em cada circunstância.



Bom seria que as opções de política económica fossem todas devidamente refletidas, dando origem a medidas de impactos quantificáveis e com predição dos fatores de risco inerentes.



Quando, na passada sexta-feira, assistia em Braga à apresentação pública do estudo sobre o 'Investimento Empresarial e o Crescimento da Economia Portuguesa' - promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian por iniciativa do Presidente da República - fiquei particularmente satisfeito por duas ordens de razão que extravasam a intrínseca qualidade do trabalho.



Em primeiro lugar, porque a obra em questão ilustra essa abordagem estruturada da definição das políticas económicas, sendo muito positivo que a mesma resulte da iniciativa do Presidente e seja concretizada por uma das mais relevantes instituições da nossa sociedade civil.



Em segundo lugar, porque a mesma dá visibilidade ao extraordinário trabalho dos professores Fernando Alexandre, Miguel Portela, João Cerejeira, entre outros, que não se cansam de pensar positivamente a economia do País. A partir do Minho, claro está.