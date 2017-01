Perguntas em silêncio

Quase que me ia cansando o ruído que precedeu o Silêncio. Mas decidi ver e ouvir o que Scorsese tinha para contar. Sentei-me à escuta. E enfrentei o dramático de dois aventureiros do Evangelho no Japão do século XVII.Ao início tudo me parecia longínquo. Mas senti o humano, dramático quase até ao extremo. Uma viagem aos limites da vida e da fé. E percebi, pelo silêncio da sala, que ninguém estava tranquilo.Por perto bailavam perguntas de crentes e descrentes. Que tinham a ver com o olhar de Deus. E de como por vezes parece não ouvir-nos nem retocar a história: a intolerância religiosa, o confronto de vivências de fé em diferentes culturas, a resistência humana mesmo quando se sente desamparada. E a nossa solidão. E outra vez as perguntas que fazemos a Deus e que têm o silêncio como resposta. Também o nosso silêncio.É apenas um filme. Mas é de Scorsese. E abre caminhos dolorosos e gloriosos de grande beleza. Onde Deus nunca anda por longe, mesmo que não seja tangível. É esse o grande silêncio. Que coloca tantas perguntas, quantas lançamos a nós mesmos e a Deus.Ainda por cima há perguntas que não se fazem a Deus.