Pergunte a estranhos

Suponha que vai a um país exótico ou que vai começar um desporto que nunca praticou. Será que vai gostar? Entre os seus amigos ninguém sabe do assunto. E então imagina o que se irá passar, lê sobre o assunto, faz pesquisas na Internet, vê vídeos no YouTube. Que mais fazer?Um estudo da Universidade de Harvard, publicado na revista ‘Science’, mostra que para decidir sobre uma experiência nova é mais eficaz conversar com um desconhecido que já tenha passado por essa situação do que fazer pesquisas na Internet.A vida vivida parece ser o indicador mais útil, mesmo entre desconhecidos. Por exemplo, os estudantes do programa de mobilidade Erasmus entram usualmente em contacto uns com os outros, desconhecidos entre si, para obterem informações sobre a vida nas cidades para onde vão. É o mais rápido e o mais real.