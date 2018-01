Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pior sozinho

Se ficar doente, não fique sozinho; porque os sintomas pioram.

Por Fernando Ilharco | 00:30

Agora que pode vir aí uma época de gripes particularmente forte, fique a saber que se sentir sozinho quando está doente, independentemente de estar ou não de facto sozinho, acentua a os sintomas desagradáveis de estar doente.



Uma investigação levada a cabo por investigadores das universidades de Rice e de Houston, nos Estados Unidos, estudou durante duas semanas um conjunto de 160 pessoas infetadas com o vírus da gripe.



Foram registados o estado de espírito de cada doente, os seus sintomas físicos ligados à doença, o sentimento de exclusão, os contactos com terceiros, etc.



O estudo concluiu que quanto mais sozinhos os pacientes se diziam sentir, piores eram os sintomas que diziam estar a experimentar.



O pessimismo, por outro lado, parece também contribuir para acentuar a severidade dos sintomas.