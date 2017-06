Pizzi contra Pizzi

O selecionador do Chile já tinha ironizado sobre um possível embate, que os resultados de ontem tornam agora possível. Juan Antonio Pizzi vai estar em confronto com Pizzi, médio da Seleção, e não se furta aos elogios."Respeito-o muito. Jogou na liga espanhola e está a um nível muito bom. Mereceu ser convocado", afirmava no final de maio o antigo avançado de 49 anos, de dupla nacionalidade – argentina e espanhola. Pizzi, o original, é bem conhecido dos portistas, embora não pelas melhores razões. Chegou ao clube em 2000/01, numa altura em que na frente do ataque jogavam Domingos Paciência, Drulovic e Pena. Foi tapado pela concorrência e acabou por ir para o banco por 11 vezes.Marcou apenas três golos pelos portistas.