Playboy libertador

Por Luísa Jeremias | 01.10.17

Hugh Hefner, o criador e alma da ‘Playboy’ deixa-nos um legado: o gosto pela vida.



Ao criar a revista nos anos 50, quando o corpo era objeto de desejo protegido por padrões morais, Hefner provou que corpo, sexo e beleza quando envolvidos e assumidos com um sorriso podiam tornar-se um deleite para os sentidos e tornar o mundo mais feliz.



A teimosia de Hefner libertou as mulheres. Não, não as transformou em ‘fáceis’. Pelo contrário: deu-lhes liberdade de escolha e fez com que a sua sensualidade fosse olhada de forma normal e feliz.



Esse foi o seu maior contributo: abrir cabeças, acabar com preconceitos. A ‘Playboy’, das entrevistas de ‘primeira’ às playmates das páginas centrais, tem sido mais importante na História do que se imagina.



Já para não falar nos casamentos que salvou. Mas essa é outra história.