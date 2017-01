Poder fiscal

Em ano de anunciado reforço dos níveis de descentralização de competências do Estado Central, valerá a pena evocar uma das áreas em que se fizeram um caminho mais positivo ao longo dos últimos anos, mas em que há ainda enorme margem de progresso para o futuro.No plano da concessão de poderes tributários aos Municípios, estas entidades têm já hoje um nível de autonomia reforçado na fixação das taxas do IMI, na percentagem de IRS dos seus munícipes que pretendem cativar, na definição da derrama e de diversas majorações, minorações e isenções que podem aplicar a estes impostos em função de diferentes estratégias.Alterações legislativas mais recentes permitiram até legitimar os Regulamentos Municipais de Incentivo ao Investimento, para os quais têm sido igualmente vertidos diversos benefícios que resultam do escrutínio dos órgãos municipais.Mas falta ainda (antes mesmo da faculdade de cobrança direta pelas Autarquias dos impostos que revertem em seu benefício) reforçar os níveis de transparência entre a Administração Fiscal e o Poder Local, quer para permitir decisões mais informadas, quer para garantir maior controlo sobre as receitas que cabem às Autarquias.