Poder, Sexo & Hipocrisia

Contava o humorista brasileiro Juca Chaves a história do carioca pelintra a quem coube sentar-se ao lado de bem fornecida americana, durante um jantar de negócios, em Nova Iorque.

Por Victor Bandarra | 00:30

O brasileiro insinua-se como rico latifundiário. Dichotes puxam sorrisos, o malandro sugere um "drink" no seu quarto de hotel. E avança sem peias. "Por 1 milhão de dólares, a senhora faria amor comigo?" A jovem sorri, avaliando a proposta. "Bom! Por 1 milhão de dólares é razoável..." Já avançados nos pormenores tácteis, o brasileiro acaba por tentar a sorte. "Olhe! Vou ser sincero: só tenho 100 dólares!" Indignação americana. "O senhor julga que eu sou alguma prostituta?!" Encolher de ombros do carioca. "O que a senhora é já eu sei! Agora, é uma questão de preço!" Não foi seguramente em defesa de valores morais antimachistas que o disco com esta anedota foi proibido pela censura vigente nos anos 60, no Brasil.

Nunca como agora se falou tanto em assédios, a começar pelos sexuais e suas variantes. O caso que varre as "estrelas" de Hollywood é exemplar pela repercussão mundial. Como muitos assédios, tem por base uma posição de poder. O poder do patrão, do produtor, do realizador, do actor sobre as/os "subordinadas/os", dependentes circunstanciais com supostas e legítimas ambições. É curioso, ou nem por isso, que não tenham vindo (ainda) a terreiro histórias de mulheres poderosas acusadas de assédio. Nestes casos de abuso do poder (e dinheiro) segue-se algum sexo, pouco ou nada subtil, por entre o reles e o paranóico. Por medo, calculismo ou aceitação das regras, muitas/os estiveram décadas de boca fechada. O cimento que liga todos estes actos de poder, ambição e sexo, só agora publicitados, revela a tradicional hipocrisia de boa parte da América - a profunda e a fútil, a moralista e até a intelectual. "Ah! Falava-se nisso, mas ninguém sabia..." Sabe-se que os rituais de trato, cumprimento ou sedução seguem regras diferentes consoante os costumes e culturas. Mesmo no Ocidente judaico-cristão, é óbvia a distância entre a beijoquice italiana e o repenicado encosta-caras dos parisienses. E qualquer inglesa ou alemã sente angustiadas reticências quando um recém-conhecido espanhol ou português lhe pespega um chocho nas bochechas. No último Web Summit, pelos bares de Lisboa, falou-se muito de assédio. Sorriso malandro, de mão estendida, um português fez questão de cumprimentar uma americana. "Dá-me licença que lhe apalpe a mão?!" Resposta a preceito. "Depende! Durante quanto tempo é que tenciona apalpar-me a mão?!"

