No horror de Estocolmo, repetiram-se explicações: nenhuma cidade europeia está a salvo; é possível que o terrorista tenha agido sozinho depois da radicalização da praxe; e, pormenor importante, a Suécia também tem problemas de sobra com o radicalismo islamita.Mas existe uma versão optimista: estes ataques, por mais horrendos que sejam, ainda são ‘artesanais’ nos meios e nos mortos. A revista ‘Time’ desta semana dedicou algumas linhas à ambição suprema do Daesh: uma ‘bomba suja’, com apreciável capacidade radioactiva, tal como as forças policiais já interceptaram na Geórgia – a ‘autoestrada nuclear’ entre a Rússia e o Médio Oriente.O Daesh aconselha o seu rebanho a matar com facas e camiões? Facto. Mas esse ‘sinal de fraqueza’ pode ser um mero expediente para quem procura um prémio maior. Acreditar que a principal ameaça está ‘cá dentro’ é esquecer o mundo negro que continua ‘lá fora.’