Polícia dos Timings

Eu gosto de ouvir estes especialistas. Ainda mais quando vou passar o Verão a palmilhar o país. Chamem-me egoísta, mas julgo ser a altura certa para me preocupar com incêndios. Ontem, na TSF, ouvi um perito a falar sobre o perigo de árvores à beira da estrada. ‘Pobres rústicos, que têm as Estradas Nacionais da sua aldeia rodeadas de árvores’, pensei. Foi então que reparei que a autoestrada onde circulava estava cercada de eucaliptos.Se a 30 km da capital é assim, o país é um paiol. Aliás, o eucalipto pode ter muitos defeitos, mas tem uma qualidade: dá papel suficiente para que todos os políticos portugueses possam escrever 100 vezes: ‘Lembrete! Tratar da questão das florestas. Antes das férias.’A nossa floresta é uma bizarria. Se os irmãos Grimm fossem portugueses, a sua carreira teria sido diferente:Jacob – Vê lá o que achas deste conto: uma menina com um capuchinho vermelho leva comida à avó e tem de atravessar – esta é a parte assustadora – a floresta!Wilhelm – E que tal um lobo?Jacob – Alguma vez o lobo mete mais medo que a floresta?Wilhelm – Sempre a floresta, pá! Hansel e Gretel perdem-se na floresta, o Polegarzinho é abandonado na floresta. Não há uma bruxa numa casa de massapão, um ogre num castelo, nada! Um bocado repetitivo.Jacob – Irmão, não são florestas quaisquer. São florestas portuguesas desordenadas.Wilhelm – Podias ter dito logo! Daquelas cheias de combustível? Nem há lobos. Não se atrevem a lá ir.A minha visão de Inferno é influenciada pela minha formação católica e pelo meu hábito de assistir a noticiários. Assim, imagino o Hades como uma espécie de gruta em chamas, com diabinhos de forquilha e um repórter de televisão a comentar: ‘O cenário é dantesco. O fogo dantesco cobre dantescamente o caminho dantesco até aos dantescos diabinhos que dantescam o condenado. São agora um quarto para as dantescas e, a qualquer dantesco, espera-se a dantescagem de mais dantescos. Não sei se me ouvem dantescamente. A dantesquice está a interferir com o dantesco de som’.Como o SIRESP não funciona, sugiro uma solução alternativa ao Governo. Consiste em numerar todos os cidadãos portugueses, de 1 a 10 milhões. Cada número fica responsável por saber sempre onde está o número seguinte. Depois, é aplicar. Se não sabemos onde está o 758 901, perguntamos ao 758 902. Se não encontramos o 758 902, contactamos o 758 903. E assim sucessivamente. A partir daí, retrocedemos, até encontrar o número que procurávamos no início. Por esta solução cobro apenas 50 milhões de euros.Ao decretar que não houve falhas, António Costa quis garantir que não há culpas no seu turno. Só que Costa já trabalhou noutros turnos. ‘Ascenso Simões assume «erro grave» nas decisões de há dez anos’ é uma notícia do ‘Público’, de 2016, sobre a tese de mestrado de Simões. Nela, admite que em 2007, era então Sec. de Estado da Admi. Interna, face à decisão de se apostar na prevenção ou no combate, escolheu-se o combate, ao arrepio das opiniões dos peritos, que propunham uma mudança de paradigma. O Ministro era, tcharam!, Costa. Peço desculpa, sei que não é de bom tom lembrar que Costa foi nº 2 de Sócrates. Mas é óbvio que a culpa vai mesmo morrer solteira. Vendo as fotos do primeiro casamento de Costa, não a censuro. Aliás, aposto que ainda nos vão dizer que Costa se bateu até à última pela opção certa.