Política baixa e alta

A descida da TSU é uma batalha que marca a refrega de hoje de uma guerra muito maior. A questão, política até à medula, é a geringonça a defrontar-se finalmente com as suas próprias contradições. Quem chama o diploma ao parlamento não é a oposição. É o Bloco e o PCP.Mas a chancela da vergonha pública cai em cima é do PSD, a quem se exige a responsabilidade que o PS não pede aos seus parceiros políticos. É Passos a dar o murro na mesa, a obrigar a esquerda a olhar-se ao espelho, a recusar-se a ser o suplemento vitamínico de um bloco que não é um bloco, nem quer ser.É baixa política, talvez. Mas importa a pergunta: se fosse ao contrário, alguém acredita que António Costa, o sobrevivente, o desenrascador-mor do reino, daria a mão ao PSD em nome do interesse nacional?