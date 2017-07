Pontapés na credibilidade

"No futebol, o que hoje é verdade, amanhã é mentira", disse um dia esse mestre do saber feito de experiência chamado Pimenta Machado.

Por Paulo Fonte | 00:30

"No futebol, o que hoje é verdade, amanhã é mentira", disse um dia esse mestre do saber feito de experiência chamado Pimenta Machado.Acrescente-se um "nunca digas nunca", singela nota para o caderno das máximas que fazem deste desporto um vulcão em permanente erupção de emoções. Vem esta introdução a propósito de dois casos recentes, exemplos de uma postura desconcertante, sem um futuro - e presente - radioso no que respeita à credibilidade.Fábio Coentrão, outrora um ídolo na Luz, o jogador que beijava o emblema, em 2015 recusava de forma perentória jogar noutro clube em Portugal para além do Benfica.Isto, quando na altura se falava na possibilidade de assinar pelo Sporting. Dois anos depois é vê-lo a dizer ter já vestido muitas camisolas, mas que sempre foi "feito de Sporting". Agora é Aboubakar, depois de ter garantido por todos os santinhos não regressar ao norte do país, "ao FC Porto nunca!", afirma sentir "um grande prazer por voltar" e manifesta o seu contentamento pela forma como foi recebido.Entende-se a pressão imposta aos futebolistas. Mas que ninguém acredita nestes estados de espírito flutuantes, isso podem ter a certeza.