Não há cão nem gato que não critique o ‘populismo’. E alguns, com uma ingenuidade que comove, acrescentam ufanamente que Portugal não conhece essas misérias. Não conhece?Lembremos o que aconteceu esta semana, na Madeira, com o aeroporto do Funchal a receber baptismo: Cristiano Ronaldo. O jogador é famoso em todo o mundo? Um orgulho para a pátria sem paralelo em 900 anos de história? Certo. Mas a razão da honraria foi outra: ceder às emoções do povo, com a classe política a banhar-se nessa sopa sentimental.Aliás, convém lembrar que nenhum dos nossos próceres, quando confrontado com a escolha do nome, condenou o absurdo de imortalizar já um rapaz de 32 anos – e com um futuro em aberto para o bem e para o mal. No meio desta farsa, o meu único aplauso vai para o famoso busto e seu riso grotesco. De facto, que outro riso é possível perante o oportunismo dos nossos populistas?