Populismo avança se o sistema não

O papel dos media não é atacar a elite sistémica que se vai encurralando no seu castelo. Mas também não é defendê-la nem menosprezar o pulsar da sociedade. Ou correm o risco de ser ultrapassados pelo próprio populismo.



Cornucópia: Quanto melhor, mais desprezado

Tenho pelo meu querido primo Luís Miguel Cintra uma admiração infinita. O seu trabalho de 43 anos na Cornucópia é a pirâmide de Gizé do teatro português contemporâneo. A sua dedicação e a sua intransigência visceral com a mediocridade e a "moda" são o mais alto exemplo da arte grande em acção. A qualidade do repertório, encenação e representação transcende, mas em Portugal à candeia que vai à frente não se deixa alumiar. O Estado deveria ter considerado a Cornucópia como o melhor do teatro português e dado um apoio que lhe permitisse desenvolver a sua arte em benefício de todos. Preferiu ceder à demagogia igualitária, distribuindo migalhas por companhias sem qualidade e amiúde sanguessugas. O silêncio da canalha "cultural" lusa com a notícia do encerramento e as lágrimas de crocodilo do governo de "esquerda" ao oferecer-se para pagar o funeral da Cornucópia retratam a mesquinhez e o desprezo pelo melhor que Portugal criou no teatro.



Ô ô ô ô ô ô, hoje Maria Leal aqui só para ti

E, de repente, o populismo tornou-se palavra do ano. Não é caso para menos: Donald Trump, surgindo de fora da aristocracia política e mediática dos EUA e usando a retórica de "falar directamente" para o povo, exemplifica o que populismo quer realmente dizer.O populista é aquele que quer conquistar o sistema político discursando contra o sistema político, visto como distante, burocrático, desdenhoso dos cidadãos. No poder, o populista, em geral, torna- -se ele mesmo o que atacou, mas a sua retórica coincide com uma percepção generalizada na sociedade.O sistema político democrático foi-se consolidando de modo a garantir o poder das mesmas elites de sempre — financeiras, económicas, políticas — sem que o povo tenha razões para se revoltar: pode votar, pode exprimir-se, manifestar-se. Em caso de aperto, a elite sistémica pode distribuir migalhas de "igualdade", muito embora a democracia, por natureza, não seja, não possa, nem deva ser um sistema totalmente igualitário, ou seria uma ditadura. Apenas deve ser livre e justa, o que já é muito e o melhor que até hoje o ser humano conseguiu arranjar. Acontece que a elite sistémica pretende perpetuar o seu poder e, pelo caminho, a democracia fica atamancada. Não é, na prática, justa; e a elite também arranja meios de limitar a liberdade.Deste modo, quando alguém promete mais justiça e fala "directamente" ao povo, "por cima" do que parece ou é um sufoco imposto pela elite política e mediática, tem um campo livre para conquistar a simpatia. A eleição americana foi nisto exemplar: dum lado, uma candidata conluiada com as grandes empresas e os media sistémicos; do outro, um candidato que parecia o contrário. Mas populismo é menos uma ideologia do que uma estratégia de comunicação. Trump, por agora, promete uma alteração de políticas sem que haja qualquer certeza de que beneficiará aqueles a quem o seu populismo televisivo (e digital, no Twitter) atraiu.