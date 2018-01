Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Por cinco razões

Santana travou todos os combates em nome do PSD e não foi desleal.

Por Carlos Carreiras | 00:30

1. Por Portugal. Pedro Santana Lopes (PSL) tem tudo o que é preciso para fazer o que nunca foi feito num país refém de ‘senadores’ e de interesses de oligarquias. Com PSL Portugal será melhor, mais justo e mais livre.



2. Pelos Portugueses. PSL tem longa carreira dedicada a servir os portugueses. Com PSL não serão as pessoas a servir o Estado nem alguns a servir-se do Estado.



3. Pelas Ideias. PSL não se conforma com o país do "vai-se andando". Quer Portugal entre as nações mais prósperas da Europa. Com PSL teremos um programa capaz de proteger os mais velhos, projetar os mais jovens e valorizar as famílias.



4. Pelo património do PSD. PSL travou todos os combates em nome do partido, não foi desleal em tempos difíceis. Nunca fez o jogo dos adversários. Com PSL o PSD terá orgulho na sua história.



5. Pela alma do PSD. PSL é o que mais se aproxima do ideário de sociedade boa e justa proposta na social-democracia de Sá Carneiro. Com PSL teremos o partido grande e forte de sempre.