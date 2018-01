Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Por Portugal

A alternativa à atual aliança de esquerda passa pela liderança de Rui Rio.

Por Emídio Guerreiro | 00:30

Rui Rio é o candidato mais bem posicionado para mobilizar os portugueses para o projeto de mudança que o país precisa. Os militantes do Partido Social Democrata (PSD) não vão apenas escolher o seu líder. Irão escolher um candidato a primeiro-ministro.



Ouvi muitos agentes políticos, sociais e económicos que conheço. Pelo momento que o partido e o país atravessam, não fiquei surpreendido com o que ouvi.



Pela sua experiência, pela sua competência, pela sua verticalidade, pelo seu caráter, Rui Rio é o candidato em que a maioria deposita a sua confiança.



A alternativa à atual aliança de esquerda passa pela liderança de Rui Rio e por um projeto político social-democrata, reformista, no qual a justiça social, a coesão territorial, a sustentabilidade e o respeito pela liberdade de cada um sejam imprescindíveis.



Este é o tempo de preparar o futuro com os Portugueses. É hora de agir com Rui Rio na liderança do PSD!