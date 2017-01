Alertam camaradas de ofício, bem intencionados, que o Jornalismo já não é, nem pode ser, o que era. Nesta ‘aldeia global’, da net e da velocidade, os jornalistas são obrigados a ser, as mais das vezes, técnicos de comunicação, simples recolectores/retransmissores de informação seleccionada por outros.

Houve um tempo em que o bom jornalismo (notícia, reportagem, entrevista...) pugnava pela resposta a seis perguntas básicas: QUEM, ONDE, QUANDO, COMO, PORQUÊ E PARA QUÊ? Hoje, lêem-se, vêem-se e escutam-se apenas respostas às primeiras quatro perguntas (por vezes, esquece-se o QUANDO, para não parecer notícia requentada...). Mas as crianças nunca desistem de nos confrontar com as duas mais difíceis questões da Vida e do Jornalismo: PORQUÊ E PARA QUÊ? Duas interrogações que muitos profissionais deixaram de fazer - aos outros e a si próprios. Uns por necessidade de sobrevivência física e mental, outros por falta de engenho e arte, alguns por refinada trafulhice.

Enredados em intelectualismos, talvez legítimos, há quem aponte o chamado ‘jornalismo de investigação’ como a disciplina fina-flor da profissão. Depois, designam-se os jornalistas como ‘desportivos’, ‘económicos’, ‘políticos’. Apontam-se ainda os jornalismos ‘de referência’, ‘popular’, ‘tablóide’ ou ‘cor-de-rosa’. Uma baralhação arrogante! Um jornalista deve ser, primeiro que tudo, simplesmente jornalista - com todo o peso ético, deontológico, técnico, emocional e artístico que a profissão implica. E toda a notícia, reportagem ou entrevista é, ou pode ser, ‘jornalismo de investigação’ - tenha trinta ou dois minutos, uma página ou duas linhas.

Não é fácil. Um terço dos jornalistas com Carteira Profissional ganha à volta de 700 euros por mês. Barriga vazia nunca foi boa conselheira. Por isso, um dos baluartes da profissão deve ser o Princípio da Não-Necessidade, e por ele há que lutar. Até porque, quanto mais se baixam as calças, mais se vê o rabo...