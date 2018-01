Portugal ambicioso

Santana é um lutador que não tem medo dos obstáculos.

00:30

Nos últimos anos, vivemos tempos difíceis. As medidas restritivas e as dificuldades sentidas pelos portugueses estão ainda bem presentes na nossa memória. Mas se esses tempos estão a passar, a verdade é que existe um caminho longo a percorrer, um caminho com mais ambição, que nos devolva segurança e que permita restabelecer a confiança dos portugueses em Portugal e em quem lidera o País.

O percurso político de Pedro Santana Lopes é bem conhecido. Empreendedor, ambicioso, lutador, sem medo dos obstáculos e que diz o que nem sempre se quer ouvir, são características que o definem e que estão presentes na obra que deixou nos vários cargos que desempenhou. Obra que nem sempre foi compreendida, mas que todos reconhecem como corajosa e imprescindível!



Portugal necessita de ter um líder forte, com experiência, conhecedor das dificuldades dos portugueses. Esse líder, não tenhamos dúvidas, é Santana Lopes!n