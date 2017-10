Portugal em estado de guerra

Fogos criminosos põem o país em guerra para a qual não está preparado. Em directo, a TV informa o que pode quando as autoridades nada informam.

Por Eduardo Cintra Torres | 00:30



















































































De novo: incêndios descontrolados, 36 mortes [à hora do fecho desta edição], caos, descoordenação, fugas em massa, destruição de casas, bens, floresta. Continua: controle político e incompetente na Protecção Civil. A acção de Costa e do seu Governo já é dolosa. Chove silêncio em Belém.



De novo: incêndios descontrolados, 36 mortes [à hora do fecho desta edição], caos, descoordenação, fugas em massa, destruição de casas, bens, floresta. Continua: controle político e incompetente na Protecção Civil. A acção de Costa e do seu Governo já é dolosa. Chove silêncio em Belém.

















































































Imagens impressionantes dos incêndios na TV. Incêndios descontrolados. Zero bombeiros em vários. Imagens de terror. Da falta de meios. Estradas cortadas. Sem os media, não saberíamos tanto. Só veríamos a ministra e aquela senhora da Desprotecção Civil.



























































































Duas e meia da manhã: Costa fala na Protecção Civil. A TVI24 não dá o directo, mas, apropriadamente, passa o ‘Governo Sombra’. É do que se trata. Costa mostrou-se preocupado… com a desatenção da SIC a uma notícia do Governo meses atrás. E disse: "Não me faça rir".























































































Há anos, a RTP, a SIC e a TVI deram em directo durante horas, cada canal com várias câmaras, a manif de polícias no parlamento. Na semana passada, a cobertura de manif idêntica foi moderada. O critério editorial confunde-se com o critério político.



Há anos, a RTP, a SIC e a TVI deram em directo durante horas, cada canal com várias câmaras, a manif de polícias no parlamento. Na semana passada, a cobertura de manif idêntica foi moderada. O critério editorial confunde-se com o critério político.





































































Entrevista a Sócrates na RTP1: perguntas irrepreensíveis, factuais. Ele, arrogante como sempre, com respostas que foram perguntas atabalhoadas, interrompendo Vítor Gonçalves. Espetou-se. Só lhe resta repetir mil vezes que é inocente, como Carlos Cruz.







































































A última pergunta embatucou Sócrates: como vive ele agora? Não respondendo com verdade, tentou insultar o jornalista, afinal elogiando-o: era uma "pergunta Correio da Manhã", isto é, factual, correcta, destinada a esclarecer. Sócrates caiu no abismo.



TENDÊNCIAS

ERRO

Durante oito segundos, a entrevista a José Sócrates na RTP1 foi interrompida por uma auto-promoção a uma série. A RTP esclareceu que a auto-promoção entrou automaticamente no ar, pois a entrevista ultrapassou o tempo. Certíssimo. Mas por trás do erro técnico há um erro humano: alguém pôs a instrução automática e alguém não a retirou. Esse erro humano a RTP não reconheceu.



ESTRATÉGIA

Há uns anos, uma luminária dum governo dizia que a RTP1 deveria ter, para se justificar, 20% da audiência de TV. Em 2017, todos os canais da RTP no cabo e TDT têm cerca de 15% do share, menos do que a TVI ou SIC, sem contar os canais de cabo destes dois operadores. O Estado e a RTP deveriam, pois, ter um plano estratégico para adaptar os nossos impostos à oferta. Mas não têm.