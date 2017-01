Portugal isolado

A cartilha isolacionista de Trump para os EUA é uma estultícia. Pensar semelhante para Portugal, ainda que com outro palavreado, prejudica o presente e futuro dos portugueses.No entanto, é isso que se ouve e promove quando, com chavões desmentidos, se encaminha o País para um buraco negro. O desvalorizar da negociação e da concertação, a forma como uns mudam de posição por tática e outros insistem em coerências erradas só leva ao pior.O confronto político-partidário à volta do aumento do salário mínimo soltou vários diabos: o PCP, que dizia não dançar a música do PSD, passou a dar música que convém aos laranjas. O BE prossegue no desvario sem dar conta de que Chávez já morreu, Putin negou dinheiro a Tsipras e o único petróleo que ainda corre como ouro é o árabe financiador do terrorismo islâmico. A CGTP usa a sua tropa grevista-manifestante para impor no terreno os desígnios comunistas.Os portugueses precisam de tudo, menos destes diabos e dos outros que vivem da corrupção e das fragilidades do Estado. Além de endividado e economicamente débil, Portugal não se pode condenar ao isolamento com políticas abstrusas.