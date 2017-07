Portugueses às cores

Viriato, pele escura, nasce na Amadora, de pais nascidos em bairro degradado de Oeiras, filhos de pais ‘badios’ da ilha cabo-verdiana de Santiago.

Por Victor Bandarra | 00:30

Herda o nome de um bisavô boémio, estivador no porto do Mindelo, em S. Vicente. A mãe, sábia e visionária, concede sete filhos em escadinha ao marido, esforçado trolha pelos subúrbios lisboetas. Sempre grávida, sempre num virote entre as casas das senhoras que lhe pagam o trabalho-a-dias. Viriato cresce entre miúdos que falam ‘crioulo à portuguesa’, mas nunca ninguém lhe ouve uma única palavra no doce linguajar cabo-verdiano. O rapazinho ostenta irrepreensível sotaque lisboeta, e assim sofre as agruras do gozo de amigos e colegas descendentes das gentes das ilhas. Viriato segue o caminho traçado pela mãe: faz o 12º ano, o único dos irmãos com direito a estudos. Inteligente e diligente, trabalha de dia num supermercado e frequenta curso nocturno em instituto superior. Os irmãos seguem os trilhos de tantos rapazes dos subúrbios - uns nas obras, outros na recolha ilegal de fundos e produtos. Viriato enceta namoro com Laura, alentejana morena e pestanuda, que se derrete com o seu porte garboso e altivo. E tudo começa com uma piada de Viriato. "Vocês, mulheres de cor..." Laura gagueja. "Eu?! Tu é que és de cor!" Viriato sorri. "Então vocês, brancos, não têm cor!?" Contra tudo e contra muitos, Viriato e Laura casam de papel passado. Laura, ignorante das Leis de Mendel, espanta-se com o primeiro filho: é alourado de olhos verdes. Viriato explica. "Sai ao meu bisavô Viriato! Era branquinho de cal!" Laura baralha-se. "Como é que sabes?" Paciente, Viriato vai explicando. "Era filho de um polaco e de uma crioula filha de português!" E solta gargalhada. "Lá em Cabo Verde, o pessoal é quase todo a preto-e-branco!"

Viriato cedo entende que, mais do que racistas, muitos dos seus compatriotas são ingénuos ou genuínos xenófobos - evitam ou renegam o diferente, o desconhecido; por medo, ignorância ou preconceito. Por exemplo, o português comum só consegue distinguir três sotaques da sua Língua - português de Portugal, português do Brasil e português dito "de preto", originário dos países africanos. Esta semana, Viriato preocupou-se: 18 polícias da Esquadra de Alfragide acusados à séria de terem agredido um grupo de jovens compatriotas de pele escura. "É histórico! Mas quem vai sofrer são os putos lá dos bairros..." Viriato, emocionado, decide então confessar-se à mulher. "Sabes porque é que não falo crioulo nem tenho sotaque cabo-verdiano?!" Laura abana cabeça. "A minha mãe proibiu-me sempre de falar crioulo, e aos meus irmãos de mo ensinarem..." Laura espanta-se como nunca. "Só para me proteger! Explicava-me ela todos os dias: é mais fácil ser alguém na vida a falar português de Portugal do que a falar à preto..."

