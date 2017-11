Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses de Espanha

Houve ontem muitos portugueses em festa por governantes de um povo ficarem em prisão preventiva.

Por Leonardo Ralha | 00:30

Houve ontem muitos portugueses em festa por governantes de um povo ficarem em prisão preventiva, incorrendo em penas de prisão que chegam a 30 anos.



Não por ordenarem ou cometerem homicídios, mas por terem feito aquilo a que se comprometeram com os eleitores, e que foi legitimado num referendo reprimido por forças policiais que se comportaram como exército de ocupação, declarando a república da Catalunha.



Os portugueses em festa com a detenção de elementos da Generalitat também apontam o dedo à cobardia de Carles Puigdemont, que recusa a destituição a partir da relativa segurança de Bruxelas.



Mas esses portugueses vivem num país onde quem mata nunca arrisca 30 anos de prisão. E não consta que tenham algum dia sacrificado seja o que for por algo que consideravam certo e justo.



Aos portugueses que tanto aplaudem o ‘constitucionalismo’ espanhol pede-se coerência. Convoquem um desfile para 30 de novembro, descendo a avenida da Liberdade.



Não até à praça dos Restauradores, claro está, quedando-se pela embaixada de Espanha, onde poderão depositar uma coroa de flores em memória desse injustiçado Miguel de Vasconcelos.