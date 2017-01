Possibilidade de uma ilha

Aqui há meses, o secretário de Estado Pedro Nuno Santos descreveu Portugal como uma ‘ilha de estabilidade’. A expressão tem uma certa ressonância salazarista, entre o ‘orgulhosamente sós’ e o ‘agradeçamos a Salazar ter-nos livrado dos horrores da guerra’ e, tal como estas frases, tem uma grande componente de ilusão.O que Santos queria dizer é que a ‘geringonça’ é uma solução óptima por comparação com as aberrações que vão aparecendo por aí, do ‘Brexit’ a Le Pen, passando pela confusão espanhola ou Trump. Isto é ilusório, desde logo, no sentido em que o facto de o país produzir uma suave ‘geringonça’ em vez de uns radicais Beppe Grillo ou Geert Wilders não é mérito da própria ‘geringonça’ mas do país, que até hoje não segregou neo-fascismos ou racismos politicamente organizados.Mas também é ilusório por assumir que a ‘geringonça’ é estável. A ‘geringonça’ é um casamento de interesses que durará enquanto, precisamente, assegurar os interesses das partes. A partir do momento em que implicar custos excessivos para uma delas (ou mais do que uma), essa maravilha nacional estará ameaçada. Alguns sinais começaram já a aparecer, com as principais vítimas parecendo ser os parceiros pequenos (BE e PCP), a cair nas sondagens.Finalmente, é ilusório por dar a entender que, caso uma verdadeira desgraça aconteça na Europa, Portugal estará isolado graças à sua maravilhosa solução. Depois do ‘Brexit’ e do referendo italiano já não é inimaginável que países como a França ou a Holanda votem para sair do euro ou até da própria União Europeia. De que servirá a ‘geringonça’ se o castelo de cartas europeu começar a ruir?O ano de 2017 não vai ser fácil e, infelizmente, apesar do mundo de auto-congratulação em que vive, a ‘geringonça’ não é garantia de nada. As coisas podem correr tão mal que não vale a pena cairmos nessa ilusão também.