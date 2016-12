Está em vias de ser aprovada na Assembleia da República, sob proposta do Governo, a introdução de retificações à ‘reorganização’ judiciária de 2014.Com efeito, o mérito da especialização prevista no mapa judiciário de 2014 foi rapidamente feito esquecer pelas entropias inerentes ao afastamento da rede judiciária dos seus utentes, em especial no que respeita à jurisdição de família e menores e à justiça penal.A alteração legislativa em curso revê as áreas de competência dos tribunais de família e de menores, desdobrando algumas das atuais secções centrais e devolvendo essa competência às jurisdições locais, o que se traduzirá, na prática, na criação de mais juízos de família e menores.No que diz respeito à jurisdição penal, as atuais secções de proximidade e as circunscrições extintas passarão a realizar diligências judiciais, como julgamentos nos crimes menos graves da competência do juiz singular – a maioria dos processos crime nos nossos Tribunais -, imperando o critério da realização do julgamento na instância ou secção de proximidade correspondente ao local da prática do facto criminoso que está a ser julgado. Trata-se de uma merecida prenda no sapato da Senhora Justiça.