Donald Trump decidiu, está decidido! O presidente dos EUA entende que teve mais público do que Barack Obama na tomada de posse e não serão os factos a demovê-lo. Para explicar esta curiosa forma de olhar o mundo, um assessor cunhou a expressão "factos alternativos".Pode parecer algo novo, mas é tão antigo como as tiranias e poderia chamar-se verdade por decreto. Hitler anunciou há muito "um novo período de explicação mágica do mundo, uma explicação baseada mais na vontade do que no conhecimento.Não há verdade, nem no sentido moral nem científico". Trump é digno desta frase de Hitler, mas a frase não chega ao fundo da ‘complexidade’ de Trump. Essa está mais bem descrita no conceito de ‘duplipensar’, cunhado por George Orwell na distopia ‘1984’: "É o poder de manter duas convicções contraditórias em simultâneo e aceitá-las a ambas."Trump é campeão do ‘duplipensar’: aceita os factos, quando conveniente, mas exige uma visão alternativa, sempre que necessário.Com Trump, os EUA deixaram de ter um presidente, têm algo alternativo: um tirano fora de época, eleito num país que, um dia, abriu o caminho à liberdade política e às democracias europeias.