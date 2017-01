Presidente e Treinador

As lideranças afirmam-se é nas decisões e nos combates difíceis. Mudar de treinador é fácil mas como se sabe não tem dado resultado nenhum. Alguém tem dúvidas que se Jorge Jesus fosse treinador do Porto as coisas iriam correr muito bem? Então que se trabalhe em conjunto para que lhe corram muito bem no Sporting.



Memórias de Intenção Política

Alvalade

O essencial é que o Sporting construa o caminho não de um título, mas de vários títulos, que tenha uma época de conquistas atrás de conquistas e não de conquistas esporádicas. O Sporting tem um grande treinador e ele também já terá aprendido com os erros que cometeu, dando mais valor à humildade e a alguma contenção verbal.

Muito agitado tem andado o universo Sportinguista e manda a verdade dizer que, com razão. É, de facto, lamentável que o Sporting nos últimos 34 anos só tenha conseguido 2 títulos. É confrangedor. Escreve alguém que também presidiu ao clube nesse período, embora menos do que um ano e em circunstâncias muito especiais. Noto que o Porto esteve 19 anos sem conseguir e o Benfica já chegou a estar cerca de 12 só com um título. Más épocas acontecem a todos, mas no Sporting elas têm-se prolongado. Estamos em período eleitoral e não quero, pelo menos por enquanto, emitir qualquer opinião sobre o assunto.Mas, como tem sido muito falada a questão da continuidade do treinador Jorge Jesus, aí sim, entendo conveniente sublinhar a minha perspetiva. Gostaria de lembrar que há três anos Jorge Jesus teve aquela época em que não ganhou nada no Benfica e podia ter ganho tudo. Na altura, a generalidade dos benfiquistas queria que saísse e foi Luís Filipe Vieira que contra quase tudo e todos decidiu, após um período de reflexão, manter o treinador. E o que aconteceu na época seguinte? Jesus ganhou quase tudo.Eu, na altura julgo que fazia comentário na, tive ocasião de defender a opção de Vieira, salvaguardando a minha condição de sportinguista. Mas disse na altura que procurando ser tão frio quanto possível entendia que seria a opção que melhor defenderia o Presidente do Benfica.Pode custar muito quando os ventos sopram contra ter esse tipo de atitude. Mas só esse caminho e coragem constroem vitórias. Escreve estas linhas quem, como sócio e adepto, não tem compreendido e não tem gostado de algumas atitudes do treinador do Sporting. É um facto que desde aquela conferência de imprensa, após o jogo em Madrid, a equipa se desmoronou. Haverá responsáveis no balneário que contribuíram para esse desmoronamento? Só sabe do convento quem anda lá dentro, mas se houver é bom que não existam contemplações. O sucesso só se constrói em convergência e unidade. Não estou com isto a censurar o candidato que desafia o atual Presidente e que já disse que despediria Jorge Jesus caso vencesse as eleições. São conhecidas as razões pelas quais o disse e até posso compreender que o diga nesta luta de pré-campanha.