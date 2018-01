Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente holograma

Puigdemont prepara-se para cometer novo atentado contra e lei e os valores democráticos na Catalunha.

Por Ricardo Ramos | 00:30

Da segurança do seu exílio em Bruxelas, Carles Puigdemont prepara-se para cometer novo atentado contra e lei e os valores democráticos na Catalunha.



Ignorando o regulamento interno do Parlamento Autonómico, Puigdemont insiste em ser investido como chefe do próximo governo catalão sem colocar os pés no hemiciclo.



Sabendo perfeitamente que se voltar a pisar território espanhol será preso, pretende tomar posse por videoconferência e governar à distância via skype, tornando-se numa espécie de "presidente holograma", como lhe chamou Inés Arrimadas.



Apesar de a custo tentarem manter as aparências de uma frente independentista unida, já nem os aliados separatistas lhe reconhecem razão. O seu antecessor no cargo e 'pai' do processo independentista, Artur Mas, deixou-o bem claro ao dizer, esta sexta-feira, que Puigdemont "confunde a realidade por excesso de ideologia".



Preso no labirinto que ele próprio criou, Puigdemont opta mais uma vez por fugir em frente, atropelando a lei e as normas democráticas. Pelo caminho, ao insistir na ilegalidade, arrisca perpetuar o controlo do Estado sobre a Catalunha. Já todos o perceberam menos ele.