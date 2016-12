Presidente Trump

Mais Metro, mais perto

Ao fim de anos e anos sem investimento do Estado, o anúncio que em 2021 vamos ter duas novas estações do Metropolitano, Estrela e Santos, é uma excelente notícia para a cidade de Lisboa.



Não se trata apenas da expansão do metro até uma zona da cidade mal servida por transportes, mas da ligação da linha verde à linha amarela.

Cumprindo uma velha aspiração da Câmara Municipal, vamos passar a ter uma linha circular com grande capacidade de distribuição, evitando um ou mesmo dois transbordos a todos quantos queiram ir, por exemplo, do Cais do Sodré para as avenidas novas.



Agora importa garantir o investimento necessário na linha vermelha, prolongando o eixo São Sebastião, Campolide, Amoreiras, Campo de Ourique e depois até à zona ocidental de Alcântara, Ajuda, Belém. Um projeto há muito ambicionado e necessário, e que inclui a extensão da linha vermelha do Aeroporto até ao Campo Grande, ligando duas linhas e servindo uma das mais importantes zonas habitacionais da cidade. Ao fim de anos e anos sem investimento do Estado, o anúncio que em 2021 vamos ter duas novas estações do Metropolitano, Estrela e Santos, é uma excelente notícia para a cidade de Lisboa.Não se trata apenas da expansão do metro até uma zona da cidade mal servida por transportes, mas da ligação da linha verde à linha amarela.Cumprindo uma velha aspiração da Câmara Municipal, vamos passar a ter uma linha circular com grande capacidade de distribuição, evitando um ou mesmo dois transbordos a todos quantos queiram ir, por exemplo, do Cais do Sodré para as avenidas novas.Agora importa garantir o investimento necessário na linha vermelha, prolongando o eixo São Sebastião, Campolide, Amoreiras, Campo de Ourique e depois até à zona ocidental de Alcântara, Ajuda, Belém. Um projeto há muito ambicionado e necessário, e que inclui a extensão da linha vermelha do Aeroporto até ao Campo Grande, ligando duas linhas e servindo uma das mais importantes zonas habitacionais da cidade.

Um mês depois das eleições norte-americanas já há boas razões para temer o pior sobre a futura administração Trump. Foco-me em três breves preocupações com o futuro.Em primeiro, os perfis escolhidos para pastas importantes. Para o Ambiente, Trump escolheu um homem que duvida das alterações climáticas. A Política Externa, de Segurança e Defesa estão entregues a militares da linha dura e ao antigo presidente da petrolífera ExxonMobile, Rex Tillerson, recentemente condecorado por Putin.E nas restantes pastas? Para seu conselheiro político, Trump escolhe alguém ligado à extrema-direita que defende a supremacia branca. Para o Trabalho, a escolha recaiu em quem se opõe à existência de salário mínimo. Para o Tesouro, um nome de topo da Goldman Sachs. Estima-se em 9,5 mil milhões de dólares a riqueza dos 17 membros da nova administração, isto é, mais do que a riqueza de um terço dos norte-americanos.Em segundo, o relatório da CIA que confirma a interferência de piratas informáticos russos, divulgando e espalhando informação prejudicial a Hillary Clinton para favorecer Trump. Não saberemos se essa manipulação ditou a vitória, nem se houve ligação com a estrutura de campanha, mas fragiliza a forma como Trump assume o cargo quando perdeu o voto popular e a América se encontra profundamente dividida.O último ponto é a continuação de um elemento que vem da campanha: a sua ligação com as redes sociais. Continua, como presidente eleito, a usar o Twitter para atacar e diminuir todos quantos se lhe opõem. De cada vez que há uma notícia incómoda – seja a forma como os negócios da família estão a florescer pelo mundo fora desde que foi eleito ou os conflitos de interesses levantados -, Trump inventa uma polémica e a notícia torna-se a polémica. A fórmula, diga- -se, tem resultado.Donald Trump ainda nem tomou posse como presidente, mas as contradições já existentes entre o discurso da campanha e os interesses financeiros da sua administração são evidentes. Começamos a ver largos traços da nova administração: uma liderança instável, incerta e agressiva. Uma deriva política assente no nacionalismo, protecionismo e isolacionismo.