Preso no sucesso

Salvador não cantou a única música que o público queria ouvir.

Por Luísa Jeremias | 00:30

Esta semana, Salvador Sobral deu mais um de muitos concertos para os quais foi ‘contratado’ antes de se tornar o ídolo ao vencer o festival da Eurovisão. A situação inevitável repetiu-se: Salvador não cantou a única música que a grande maioria do público queria ouvir: ‘Amar pelos Dois’.



Salvador encantou, o público aplaudiu , esperou, e nada... O público foi embora triste, Salvador ouviu uma vaiazita desnecessária. Vamos colocar assim as coisas: se Marcelo for a uma feira, estiver com o povo, mas não cumprimentar ninguém, está ou não o Presidente no seu direito? Está. Mas não chega. Não foi para ser assim que foi eleito. Marcelo já é mais do que o homem: é um mito, uma personagem. Marcelo sabe isso. Salvador não. Nem sabe nem ninguém lhe explicou que já não é Sobral. Já só é de Portugal. Uma pena....