Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prevenir primeiro

A literacia na saúde devia ser uma aposta séria e concreta.

Por Miguel Guimarães | 00:30

A ocorrência de picos de procura nas urgências dos hospitais portugueses, devido a surtos gripais, não é propriamente um facto inesperado nos meses de dezembro e janeiro. Basta olhar para as notícias em anos anteriores para se perceber que isso sempre sucede.



Não se percebe, assim, por que motivo, ano após ano, sucessivos governos continuam a mostrar-se incapazes de antecipar os problemas expectáveis com estes picos de procura.



Seja reforçando os meios humanos (médicos, enfermeiros, assistentes) ou os meios físicos e equipamentos que permitam tratar os doentes (capacidade de internamento, medicamentos, materiais). Ou por que motivo, de forma atempada, não se define o prolongamento dos horários e reforço de alguns centros de saúde, tornando-os mais acessíveis aos portugueses.



A literacia na Saúde devia ser uma aposta séria e concreta do Ministério da Saúde. Educar os cidadãos, através de campanhas públicas, a recorrerem, de forma otimizada e eficaz, ao SNS. Seria um contributo efetivo para melhorar o acesso aos cuidados de saúde, ajudando a minimizar fatores de tensão que se repetem nestas alturas. Para doentes e profissionais de saúde.



Afinal, prevenir ainda é o melhor remédio.