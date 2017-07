Em matéria laboral, o Governo do PS continua encostado à direita.

Por Mário Nogueira | 11.07.17

pub

Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP). Veremos qual o saldo, mas, para já, a novidade é que da sua aplicação resultará o desemprego para milhares de trabalhadores. Na perspetiva do governo, essa parece ser a forma de disfarçar o problema da precariedade, continuando a enganar as instâncias europeias.O processo está inquinado desde o início, com o governo a recusar a identificação, pelos serviços, das suas necessidades permanentes, exigindo, a quem se considerasse em precariedade, que requeresse a regularização do vínculo, colocando à sua disposição 150 carateres para expor toda uma vida de trabalho sem estabilidade.As dúvidas quanto a este processo e as suas reais intenções ficam agora esclarecidas com a recusa do Governo de disponibilizar aos Sindicatos (que integram as comissões) os dados dos requerentes, e com a cessação dos contratos dos trabalhadores que não se apresentem aos concursos, faltando saber o que acontece a quem, apresentando-se, não obtenha lugar.Confirma-se, assim, que em matéria laboral o governo do PS continua encostado à direita, traindo o sentimento de quem, em outubro de 2015, optou pela mudança.