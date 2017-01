Primeiro-ministro em entrevista à SIC

O primeiro-ministro deu domingo uma entrevista à SIC em que, como se esperava, elogiou o seu governo com ditirambos em delírio, sem se deter nas perguntas. Também elogiou imenso Marcelo R. de Sousa, que acha um extraordinário presidente da República.Logo a seguir, apareceu na SICN, a comentar o ex-comentador, o actual comentador da SIC, corneta de Belém, que fez de eco à entrevista. Mendes, que tão simpaticamente lhe tinha dado o seu espaço dominical, acabou por não resistir a elogiar o mestre.Há pessoas com capacidade invulgares, como um sentido olfactivo ou visual muito acima do vulgar. Antes, faziam-se reportagens sobre elas. A RTP 1 fez um reality show de entretenimento, com muitas palmas, excitação, suspense e apresentadora aos gritos.O magazine ‘Sete’ (SICN) é exclusivamente um amontoado de publicidade a restaurantes, hotéis, etc. Tudo o que mostra é maravilhoso; não há crítica. Não informa os espectadores se é publi-reportagem, ou publicidade paga ou a troco de alguma coisa.