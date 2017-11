Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeiro os doentes

Não aceito nem tolero uma política contra os doentes.

Por Miguel Guimarães | 00:30

As declarações públicas do presidente do Conselho Nacional de Saúde, defendendo que os atos médicos podem ser exercidos por outros profissionais de saúde, revelam falta de conhecimento clínico e de respeito pelos doentes, pelos médicos e pelos outros profissionais.



Transmitir a ideia de que a medicina pode ser feita por qualquer pessoa, que não é preciso estudar milhares de horas e praticar outras tantas para, ao fim de 11 a 13 anos, se ser especialista numa área da medicina, é uma situação grave que, no limite, contribui para promover a existência de doentes de primeira e segunda categoria consoante a sorte e possibilidades de cada um.



De forma descuidada, ignorou que o SNS tinha, no dia 31 de setembro, um total de 18 000 médicos especialistas (cerca de 1,9 por 1000 habitantes).



Um número que revela a falta de milhares de médicos especialistas no SNS, a que se junta a falta de milhares de outros profissionais de saúde que não se substituem entre si.



Lamentavelmente, alguns dirigentes continuam a desvalorizar as competências profissionais e o trabalho notável que os médicos têm feito pelo SNS e pelo país.



Não aceito nem tolero uma política contra os doentes e a qualidade da medicina.