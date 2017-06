Chegámos ao momento em que toda e qualquer notícia sobre Cristiano Ronaldo parece verosímil até prova em contrário. Ele é o milionário investigado por evasão fiscal, ele é o pai que encomenda gémeos por catálogo e talvez ainda seja apontado como um Bruce Wayne da vida real, combatendo o crime vestido com fato de super-herói e tendo a ajuda dos amigos Regufe, Paixão e Semedo.A vida do melhor futebolista do Mundo tem valor de notícia, até porque ele é uma fonte inesgotável de ‘homens que morderam o cão’, mas convém recordar o essencial: Ronaldo encontra-se em grande forma, o que aumenta as hipóteses de Portugal vencer a Taça das Confederações.Dar prioridade à Rússia é necessário para acrescentar novo capítulo à lenda.