Pergunta-se a um deputado a profissão e responderá que é advogado, operário metalúrgico, atriz, professor, engenheiro, médico, bancário, e que está como deputado. A sua profissão não é, nem poderia ser a de deputado.Está ali por ter sido eleito. Numa próxima eleição, mesmo contra a sua vontade, poderá deixar de ser deputado, bastando que não seja eleito. Pergunta-se a um deputado acabado de ter sido eleito qual o seu vencimento e ele responderá de tal forma que se verifica ser igual ao do colega que tem sido re-eleito há mais de 2 décadas!Dizia o saudoso Prof. Mota Pinto em pleno hemiciclo de S. Bento que estava como 1º ministro, acrescentando que tinha no bolso as chaves do seu carro! Significativas palavras transmitindo um enorme ensinamento! Pergunta-se a um juiz qual é a sua profissão e ele só poderá responder que é juiz.É bom de ver que a judicatura é uma carreira profissional definida por patamares, que representam promoções e diferenças salariais. Em democracia os juízes têm o particular dever, ao contrário dos outros titulares de órgão de soberania, de procurar condições na administração da justiça, em nome do cidadão que exige uma justiça independente. Tão simples como isto, que só uma cegueira sobranceira ou comprometida não deixará ver!