Correeiros, cordoeiros, fanqueiros e remolares são nomes de ruas lisboetas, mas também de ofícios que eram comuns na época em que essas artérias foram construídas. Mas se hoje essas ruas continuam populares, percorridas por muitos turistas que comem nos seus restaurantes, bebem nos seus bares e dormem nos seus ‘hostels’ e apartamentos destinados ao arrendamento de curta duração, as profissões que em tempos ali existiram, porta-sim-porta-não, tornaram-se raras ou desapareceram.Nem há necessidade de recuar séculos, pois varinas, ardinas, amoladores e sapateiros tornaram-se memórias ou exemplos de resistência à mudança dos tempos. Tempos em que a evolução tecnológica, as mudanças de hábitos dos consumidores e as alterações na sociedade levam a que profissões do presente se transformem em profissões do passado.Num mundo em movimento acelerado, sem nenhum arquipélago das Galápagos à mão para cristalizar o ‘aqui e agora’, falar em profissões de futuro faz cada vez menos sentido. Melhor será falar em profissionais de futuro, capazes de se adaptarem às circunstâncias e de adquirirem novas competências.