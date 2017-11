Propaganda à custa dos incêndios

Depois de falar no congresso dos bombeiros, a entrevista de Costa à sua TVI serviu para tentar fechar o dossier incêndios, como se fosse um caso de ‘agenda política’. Não fechou: não foi um ‘caso’ de gabinetes do governo, foi uma tragédia nacional.O cenário que Costa aprovou para a entrevista diz tudo: um quartel de bombeiros, tudo limpinho e ferramentas a fazer de adereços, como numa telenovela. Seria ridículo se não fosse a demonstração duma forma desumanizada de pensar e fazer política.A TVI prestou-se ao teatrinho de Costa. Conveio aos chefes da empresa e da informação, alinhados com o governo. A Altice prometeu a Costa que não tirava da TVI os chefes socratinistas. Entrevistou-o no dia em que ele queria, naquele insultuoso cenário.Antes da entrevista, Costa fez o frete de ir ao Congresso dos Bombeiros e lá tentou dar a volta ao tema com uma retórica preparada. Até disse que "todos seremos poucos", a lembrar o "todos não seremos demais" de Salazar numa manifestação em 1941!No PSD há uma preferência por bateria. Depois do baterista Balsemão, Rui Rio fez campanha no ‘5 para a Meia-Noite’ (RTP 1), começando por dar umas pancadas nos pratos e tambores. Depois, prestou-se ao entretenimento de tentar ser um ‘político cool’.Os políticos, por todo o Ocidente, aceitam transformar-se em personagens de entretenimento. As apresentadoras do ‘5 para a Meia-Noite’ esfuziam quando eles dão respostas engraçadas, como Rio dizer que nunca urinou numa piscina porque não sabe nadar.Costa tentou fechar o ‘assunto’ incêndios com as performances no Congresso dos Bombeiros e na encenada entrevista à TVI. De pouco serve: na política, Presidência e parlamento não deixam o assunto morrer; os media, nomeadamente as TVs, continuam a mostrar em boas reportagens o nível de devastação humana e material que as áreas atingidas sofreram. Diz muito que Costa quisesse fechar a tragédia.Depois dos programas de cozidos e enchidos, volta a moda dos cosidos e passajados. A RTP 1 estreou ‘Cosido à Mão’, com audiência semelhante à de ‘Biggest Deal’ (TVI) também no sábado. Não acertam com os "realities"? Ou parte do público fartou-se do género? Será porque todos representam para as câmaras, com pouca ‘reality’? Fazem de actores amadores e, portanto, representam mal.