Proteção falhou

É fundamental que a investigação séria e exaustiva a esta tragédia seja célere e haja consequências ainda nesta época estival e não se aguarde como anteriormente pelas conclusões já em tempo de outono.n E há o crónico problema do ordenamento florestal e da falta de limpeza da floresta. Se a mata estivesse limpa, com menos material combustível, e se houvesse corredores de proteção entre a estrada e a vegetação, a velocidade e a intensidade das chamas seriam certamente menores.É fundamental que a investigação séria e exaustiva a esta tragédia seja célere e haja consequências ainda nesta época estival e não se aguarde como anteriormente pelas conclusões já em tempo de outono.n

Nunca um fogo em Portugal matou tanta gente. O pior que o País pode fazer é culpar uma coincidência nefasta de fatores, desde a trovoada seca às elevadas temperaturas e ausência de humidade, para explicar a tragédia, sem apurar com exatidão o que aconteceu e tirar consequências desses resultados. É preciso investigar com rigor o que se passou para aprendermos com os erros e evitar que este inferno se repita.O trabalho de combate ao fogo por parte de bombeiros, GNR e outras forças tem sido heroico, mas o que falhou foi a prevenção. Ao contrário do que no calor dos acontecimentos disse o Presidente da República, não se fez o máximo do que poderia ser feito.A maior parte das vítimas morreu numa estrada nacional. Uma via que liga vilas deste País. Se tudo tivesse funcionado, aquela estrada 236 teria sido encerrada antes da tragédia.Também é inadmissível que haja uma total rutura nas ligações telefónicas.