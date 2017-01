Próxima paragem, Chaves

Não vá, portanto, o honrado V. Setúbal, por afeição aos regulamentos ou telecomandado a partir de Carnide, impedir os dois rapazes de seguir o rumo traçado e privar o público de seguir tudo isto como é suposto acontecer. E com todos os condimentos para que nada falta à crítica, sempre imparcial no momento de julgar.



Os vaidosos nunca são espertos porque são incapazes de se calar

Poderá uma pessoa ser orgulhosa sem ser vaidosa? Sim e Cristiano Ronaldo é disso mesmo o maior exemplo do nosso tempo. Uma romancista inglesa, morta há quase 200 anos, resumiu a questão, velha como a humanidade, com suprema clareza: "O orgulho relaciona-se com a opinião que temos de nós mesmos e a vaidade com o que desejaríamos que os outros pensassem de nós." Cristiano tem a melhor opinião sobre si próprio e ninguém lhe pode levar a mal perante o cúmulo de distinções com que o seu trabalho é reconhecido.



A bem da verdade desportiva espera-se que o Vitória Futebol Clube, popularmente conhecido por Vitória de Setúbal por questão de facilidade geográfica, já se tenha deixado dessas manias da seriedade e dos regulamentos e não se atreva de modo nenhum a retaliar indignamente contra a digníssima retaliação que o Sporting Clube, também por facilidades geográficas, de Portugal lhe moveu em função do escândalo vivido na noite fria do passado dia 5 de janeiro no Estádio do Bonfim.Para quem não tenha dado pelo caso por imposição de outros deveres mais absorventes fica aqui o resumo da ocorrência: o V. Setúbal afastou por "média de idades" o Sporting das meias-finais da Taça da Liga. Mas do que se fala é do golo de penálti apontado à beira do fim pelo Edinho, que, no jogo retórico da eficácia no posto de trabalho do Facebook, dá 10-0 ao presidente, e até mesmo ao diretor de comunicação do clube de Alvalade.Talvez também por isto, que é tudo menos um pormenor, o Sporting sentindo-se ofendido, deu ordem imediata de retirada do Bonfim a dois dos seus jovens jogadores emprestados ao Vitória de Setúbal pretendendo, sem perder tempo, emprestá-los agora ao Chaves, com o qual joga hoje, ao final da tarde, para o campeonato e na próxima terça-feira para a Taça de Portugal. Fica, inevitavelmente, por adivinhar para onde serão uma vez mais deslocados estes dois jovens "globetrotters" involuntários dando-se o caso de o Sporting pretender retaliar contra o Chaves se alguma coisa não lhe correr de feição em Trás-os-Montes.Por puro maquiavelismo veio a meio da semana o V. Setúbal agitar preceitos e regulamentos tentando, com as insignificâncias da alínea 5 do artigo 78 de uma papelada qualquer, obstruir à bonita retaliação do Sporting com uma retaliação absolutamente disparatada porque, em primeiro lugar, deveria o Vitória ver com quem é que se mete antes de se meter com quem é muito maior do que ele até na média de idades, como se veio a verificar na tal noite fria do Bonfim.